التعليق الأول لـ مها الصغير بعد أزمة اتهامها بالسرقة

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الاعلامية المصرية مها على أزمة اللوحة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، حيث تم عرض لوحة للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، وقيل خلال الحلقة إنها من أعمال مها.

وفي أول تعليق لها، نشرت مها اعتذارًا عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه:

“أنا غلطت. غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا، وفي حق كل الفنانين، وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه. والأهم، غلطت في حق نفسي. مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر اللي حصل. أنا آسفة، وزعلانة من نفسي.