مايكل دوغلاس: لا أخطط للعودة إلى التمثيل… إلا في هذه الحالة

صرّح مايكل دوغلاس، أسطورة الشّاشة الفضّيٌة، البالغ من العمر ثمانين عامًا، بأنّه قرّر التّوقّف عن التّمثيل خلال مؤتمر صحفيّ في مهرجان كارلوفي فاري السّينمائيّ الدّوليّ في جمهورية التّشيك.

وقال: “لم أعمل منذ عام ٢٠٢٢ عمدًا لأنّني أدركت أنّني مضطرّ للتّوقّف”، قبل أن يوضح أنّه يريد الاستمتاع ببعض الوقت بعيدًا عن العمل بعد مسيرة فنّيّة امتدّت لعقود – بعد وقت قصير من قضائه بعض الوقت في مينوركا مع ابنته كاريس البالغة من العمر اثنين وعشرين عامًا.

وأوضح الممثّل الحائز على جائزتَي أوسكار، وفقًا لمجلّة فارايتي: “لقد عملت بجد لما يقرب من ستّين عامًا، ولم أرغب في أن أكون واحدًا من أولئك الّذين ينهارون في موقع التّصوير”.

أكّد لاحقًا أنّه لا يعتبر نفسه متقاعدًا رسميًّا، لأنّه منفتح على العودة إلى هوليوود إذا سنحت له الفرصة المناسبة.

قال: “ليس لديّ أيّة نيّة حقيقيّة للعودة. أقول إنّني لست متقاعدًا، لأنّه إذا طرأ أمر مميّز، فسأعود، وإلّا، فلا”. قبل أن يمزح لاحقًا بشأن الدّور الوحيد الّذي “يسعد” بأدائه حاليًّا.

وقال إنّه “سعيد بلعب دور “الزّوج” لزوجته كاثرين زيتا جونز، بهذا الزّواج الّذي دام قرابة خمسة وعشرين عامًا، “بروح الحفاظ على زواج سعيد”.

يشتهر الممثّل على نطاق واسع بتمثيله لشخصية غوردون جيكو في فيلم “وول ستريت” عام ١٩٨٧، الّذي فاز عنه أيضًا بجائزة الأوسكار.

صرح دوغلاس أنّه يعمل حاليًّا على فيلم مستقلّ صغير، محاولًا “الحصول على سيناريو جيّد”، ولكن بخلاف ذلك، ليس لديه أيّة مشاريع حاليّة في هوليوود.

حضر دوغلاس مهرجان الأفلام لتقديم عرض النّسخة المُرمّمة حديثًا من فيلم ميلوش فورمان الكلاسيكيّ “أحدهم طار فوق عش الوقواق” (١٩٧٥) من بطولة جاك نيكلسون.

خلال تقديمه، فاجأه المدير التّنفيذيّ للمهرجان بتمثال كريستال غلوب.

في غضون ذلك، من المقرر أن يُظهر ابنه ديلان دوغلاس، البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا، أوّل ظهور له كممثّل في فيلم الإثارة القادم “سآتي إليك”، وفقًا لما ذكرته مجلّة فارايتي في مارس الفائت.

يتشارك دوغلاس مع ابنته كاريس، البالغة من العمر اثنين وعشرين عامًا، من زيتا جونز الّتي تزوّجها عام ٢٠٠٠.

وهو أيضًا والد لابنه كاميرونا دوغلاس، البالغ من العمر ستّة وأربعين عامًا الّذي يتشاركه مع زوجته السّابقة دياندرا لوكر.