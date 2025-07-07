شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا تشوبرا تكشف طريقة خداع "حماتها" للقيام بالأعمال المنزلية بدلا منها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة العالمية بريانكا شوبرا جوناس، عن أكثر الأعمال المنزلية التي تكره القيام بها، مؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لتجنّبها، لافته إلى أنها تجد طريقتها للتهرب من الأعمال المنزلية وخداع والدة زوجها، نيك جوناس، للقيام بها بدلًا منها.

وفي مقابلة مع مجلة People، قالت بريانكا، البالغة من العمر 42 عامًا: "غسيل الملابس مهمة صعبة بالنسبة لي، أجدها مرهقة، ودائمًا أحاول أن أطلب من أحد غيري القيام بها"، وأضافت بطلة مسلسل Citadel: "أستطيع كيّ الملابس وطيّها، لكن مجرد المرور بعملية الغسيل أمر مرهق، حيث هناك الكثير من الأزرار، والكثير من الخيارات، والكثير من التفاصيل الصغيرة".

وبضحكة مرحة، أوضحت بريانكا أن حماتها، دينيس ميلر جوناس، حاولت تعليمها الغسيل ذات مرة، لكنها استغلت الأمر لصالحها، قائلة: "كانت مجرد حيلة مني لجعلها تقوم بالغسيل بدلاً مني"، وتابعت ممازحة: "سأتصل بها الآن وأخبرها بما قلت.. فقط لأتأكد أنها تعرف".

يُذكر أن بريانكا متزوجة من المغني نيك جوناس منذ عام 2018، وتتمتع بعلاقة وثيقة بحماتها، وتشارك لحظات عائلية دافئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أوضحت بريانكا، أن حماتها ونيك، شاهدا تتويجها بلقب ملكة جمال العالم عام 2000، قائلة: "كانت تقول لي: أتذكر عندما فزتِ باللقب.. نيك كان يبلغ 7 سنوات، وأنا 17، وكان يشاهدني على التلفاز".

ويشار إلى أن النجمة الهندية ظهرت مؤخرًا في فيلم Heads of State إلى جانب جون سينا، وإدريس إلبا، حيث يجسد الأخير دور رئيس وزراء المملكة المتحدة، فيما يظهر "سينا" كرئيس للولايات المتحدة.