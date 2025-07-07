شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تتحدث عن ارتداء الحجاب مرة أخرى والطلاق فى سلسلة فيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة حلا شيحة، سلسلة فيديوهات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستقدم من خلالها محتوى ديني، ودشنتها فى وقت لاحق حتى تتحدث فيها عن الدين.

وتحدثت حلا شيحة، عن الأسباب النفسية و التخبط في الحياة و الدين، التي عاشتها السنوات الماضية، بين ارتداء الحجاب وخلعه و العودة مرة أخرى وقالت حلا شيحة في الفيديو " إنسان يتمكن منه الخوف تختل موازينه.. الحاجات اللي كان شايفها فوق، يشوفها تحت والعكس.. لأن عينه أصبحت ترى من زاوية الخوف وليس الإيمان الجميل اللي ربنا عايزنا نعيش به أنا كنت بحب ربنا وقريبة منه، لكن لما تملكني الخوف وحبي لأولادي زاد حصلتلي انتكاسة قوية، ومرحلة الطلاق لم تكن سهلة كنت كل ما أضعف، أقوم وأدعي وأقول يا رب رغم إن الناس ماكنتش شايفة ده، لكن جوايا كنت منهارة "، وفى آخر الفيديو نوهت أنها سلسلة فيديوهات و سوف تستكملها.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة الفنية، مسلسل إمبراطورية ميم الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2024، وشاركت فى بطولته إلى جانب خالد النبوى، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي.

مسلسل "إمبراطورية ميم" سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي ويدور حول (مختار) الذي صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، ويسعى لحل المشاكل المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق.