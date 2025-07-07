شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جان يكشف: فيلم "سوبرمان" الجديد يتناول السياسة والأخلاق واللطف الإنساني والان مع تفاصيل الخبر

كشف جيمس جان، الرئيس التنفيذي لاستوديوهات DC، عن المحور الرئيسي لقصة فيلم "سوبرمان" المنتظر، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 11 يوليو 2025.

وفي مقابلة مع صحيفة The Times of London، أوضح المخرج، البالغ من العمر 58 عامًا، أن الفيلم يحمل أبعادًا سياسية وإنسانية عميقة، مشيرًا إلى أن "سوبرمان هو قصة أمريكا".

وأضاف جان: "سوبرمان هو مهاجر جاء من مكان آخر، واستقر في بلد جديد، لكن الأهم بالنسبة لي أن الفيلم يدور حول قيمة اللطف الإنساني، وهي قيمة فقدناها في عالمنا اليوم".



جيمس جان يتحدث عن قصة فيلم سوبرمان الجديد

ورغم الطابع السياسي للفيلم، إلا أن "جان" شدد على أن القصة ترتكز على معاني الخير والشر، قائلًا: "نعم، الفيلم يتحدث عن السياسة، لكنه أيضًا يتناول الأخلاق.. هل ترفض القتل تحت أي ظرف كما يرى سوبرمان؟ أم توازن بين المبادئ كما تؤمن لويس؟".

وأشار إلى أن الاختلافات في القيم الأخلاقية بين الشخصيات هي التي تؤجج الصراعات في القصة، وخاصة العلاقة بين سوبرمان ولويس، وفي تعليق حاد تجاه من قد ينتقد الفيلم، قال جان: "سيكون هناك دائمًا من يسيء فهم الفيلم لأنه يدور حول اللطف، لكن لا يهم، فليذهبوا إلى الجحيم".

الجدير بالذكر أن الفيلم الجديد لا يتضمن الشعار الكلاسيكي لسوبرمان "من أجل العدالة والطريقة الأمريكية"، في خطوة اعتبرها البعض مقصودة لتجنب الجدل السياسي المباشر.