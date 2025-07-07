عرض "عائشة لا تستطيع الطيران وكان ياما كان فى غزة" بمهرجان يريفان السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - ينافس كلا من الفيلم المصري عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى والفيلم الفلسطيني كان ياما كان في غزة للإخوان ناصر بالمسابقة الإقليمية بمهرجان يريفان السينمائي الدولي (جولدن أبريكوت) والذي يمتد من الأحد 13 وحتى الأحد 20 يوليو الجارى.

يدور عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى حول عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية. تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي بالإضافة إلى عرضه الأفريقي الأول بمهرجان ديربان السينمائي الدولي.

كان ياما كان في غزة من إخراج طرزان وعرب ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند وتجري أحداثه في غزة عام 2007 حول طالب شاب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم، شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة نظرة ما.