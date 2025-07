شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل: لا أريد أن أموت فى موقع التصوير والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم الأمريكي المخضرم مايكل دوجلاس، البالغ من العمر 80 عامًا، عن سبب قراره التوقف عن التمثيل، مؤكدًا أنه لا ينوي العودة إلى العمل مجددًا، إلا في حالة وجود مشروع "استثنائي".

جاءت تصريحات دوجلاس خلال مشاركته في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي، حيث عُرض فيلم On Flew Over the Cuckoo’s Nest الذي يعود إنتاجه لعام 1975، بعد مرور 50 عامًا على عرضه الأول في نفس المهرجان.

وقال دوجلاس في مؤتمر صحفي: "كان المهرجان في بداياته عندما جئنا أول مرة، كان مهرجانًا جديدًا، وشعر ميلوش فورمان (مخرج الفيلم)، أن من المهم لبلده أن نشارك فيه، أتذكر أننا قضينا وقتًا ممتعًا، إنها مدينة ساحرة فعلاً".

وحول مستقبله المهني، أوضح بطل فيلم Wall Street: "لم أعمل منذ عام 2022، وكان ذلك عن قصد.. أدركت أنني بحاجة إلى التوقف.. عملت بجهد لمدة تقارب 60 عامًا، ولا أريد أن أكون من أولئك الأشخاص الذين يموتون أثناء التصوير"، واختتم حديثه: "أنا لا أقول إنني اعتزلت تمامًا، لكن في الحقيقة ليست لدي نية للعودة.. إلا إذا جاءني شيء مميز فعلًا".

تحدث النجم تحديدًا عن معركته ضد سرطان الحلق، حيث قال: "الإصابة بالسرطان في مرحلته الرابعة ليست عطلة، ولكن الخيارات محدودة، أليس كذلك؟"، وتابع دوجلاس: "أنا اخترت البرنامج الذي يتضمن العلاج الكيميائي والإشعاعي، وكنت محظوظًا، حيث كانت الجراحة ستعني عدم قدرتي على الكلام وإزالة جزء من فكي، وكان ذلك سيُقيدني كممثل".

وأضاف دوجلاس: "لم أعمل منذ عام 2022 عمدًا لأنني أدركت أنني مضطر للتوقف، لقد عملت بجد لما يقارب 60 عامًا، ولم أُرِد أن أكون من أولئك الذين يفشلون في موقع التصوير، ولا أنوي العودة فعليًا، ولكننى لست متقاعدًا، لأنه إذا طرأ شيء مميز فسأعود بالتأكيد".