شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يكشف انبهاره بنجمتين شاركتاه بطولة فيلم Thelma & Louise.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

تحدث براد بيت مؤخرًا بصراحة عن الممثلين اللذين جذبا انتباهه، حيث ظهر الممثل ومنتج الأفلام الأمريكي، البالغ من العمر 61 عامًا، في بودكاست New Heights، لجيسون وترافيس كيلس، وكشف أن فيلم الدراما والجريمة الأمريكى لعام 1991 Thelma & Louise الذي شاركت في بطولته جينا ديفيس، وسوزان ساراندون، تركه في حالة من الرهبة.

قال بيت، الذي لعب دور "جيه دي" في الفيلم الدرامي: "عندما قابلت جينا ديفيس، وسوزان ساراندون، لأول مرة، كنت واقفًا متجمدًا"، لكنه أقرّ ضاحكًا: "نعم، لقد تجاوزت الأمر بسرعة".

فيلم Thelma & Louise، الذي لعب فيه نجم Troy دوره المميز، مشهور على نطاق واسع باعتباره معلمًا نسويًا وله قاعدة جماهيرية حتى الآن، وفي العرض، تلقى أداء بيت إشادة واسعة النطاق عندما ظهر وهو يحب ثيلما، التي تلعب دورها ديفيس، لكنه يسرقها في النهاية.

جدير بالذكر أن ديفيس كانت قد تحدثت سابقًا مع مجلة Entertainment Weekly، حيث شاركت رأيها في اختيارها للدور، واعتقدت أن هناك كيمياء جيدة بينها وبين براد بيت.

ومن الجدير بالذكر أن ساراندون، قالت أيضًا إن نجم فورمولا 1 كان من الممثلين القلائل الذين كان لديهم الفضول لعدم الاكتفاء بمظهرهم الجيد واقتربوا من العديد من الممثلين الرئيسيين بسرعة.