شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 18.. التحقيق مع أحمد مجدى بتهمة تهريب أدوية خام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقة الماضية من مسلسل فات الميعاد بطولة الفنانون أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمود البزاوى، تبين أن أحمد مجدى مهدد بالسجن بعد أن تم القبض عليه بشحنة مواد ممنوعة وقيد التحقيقات، حيث تمكنت قوات الامن من القبض عليه بعد ان تلقت أخبارا تفيد بتهريب الممنوعات، وبالفعل قبضت عليه متلبساً وبيده كرتونة مليئة بالممنوعات، فهل يتم ايداعه في السجن؟ أم يتمكن من الخروج بكفالة عن طريق محاميه؟>

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

تدور أحداث مسلسل فات الميعاد في إطار اجتماعي درامي مشوّق، تدور القصة بطلب طلاق يبدو عاديًا، لكنه يتحول إلى كرة ثلج تُغيّر مصير جميع الشخصيات. تتكشف خبايا النفوس وتتصاعد الصراعات وسط مزيج من الحب والرومانسية والتناقضات الإنسانية بين الشجاعة والخوف.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.