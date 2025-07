مايكل دوغلاس يُعلن ابتعاده عن التمثيل.. فهل ينوي الاعتزال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 02:54 مساءً - مسيرة طويلة من الأداء التمثيلي والإنتاج للعديد من الأفلام العالمية، كان بطلها النجم مايكل دوغلاس، ولكن يبدو أن هذه المسيرة تقترب من نهايتها؛ إذ أعلن النجم أنه سيبتعد عن التمثيل نافياً أي نية للاعتزال نهائياً.

مايكل دوغلاس يُقرر الابتعاد عن هوليوود

حضر مايكل دوغلاس مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك يوم السبت 5 يوليو؛ لتقديم عرض النسخة المُرممة حديثاً من فيلم ميلوش فورمان الكلاسيكي One Flew Over the Cuckoo's Nest لعام 1975، بطولة جاك نيكلسون.

وخلال مؤتمرٍ صحفي عُقد في المهرجان، أوضح النجم البالغ من العمر 80 عاماً، سبب عدم وجود خطط فورية لديه للعودة إلى التمثيل، وقال: "لم أعمل منذ عام 2022 عمداً لأنني أدركت أنني مضطر للتوقف. لقد كنت أعمل بجد لما يقرب من 60 عاماً، ولم أكن أرغب في أن أكون واحداً من أولئك الذين يفشلون في موقع التصوير".

وعن خططه للاعتزال نهائياً من التمثيل، أضاف: "ليس لديّ أي نية حقيقية للعودة. أقول إنني لست متقاعداً؛ لأنه إذا طرأ شيء مميز، فسأعود، وإلا، فلا".

وأضاف مايكل أنه لديه "فيلم مستقل صغير" يحاول حالياً الحصول على سيناريو جيد منه. لكن بخلاف ذلك، قال مازحاً إنه سعيدٌ بلعب دور الزوج لزوجته كاثرين زيتا جونز، التي دام زواجهما قرابة 25 عاماً، حرصاً على استمرار زواج سعيد.

وخلال المؤتمر الصحفي، فاجأ المدير التنفيذي للمهرجان الجميع بإهداء دوغلاس تمثال كريستال غلوب.

نجل مايكل دوغلاس يتجه للتمثيل

بينما يبتعد مايكل دوغلاس عن التمثيل، من المقرر أن يظهر ابنه ديلان دوغلاس، البالغ من العمر 24 عاماً، لأول مرة في فيلم الإثارة القادم I Will Come to You، وفقاً لما ذكرته مجلة فارايتي في مارس. سيؤدي دور البطولة في الفيلم جوليان ماركس، الذي وُصف بأنه "شخصية معقدة وغامضة تحركها رغبات متضاربة ودوافع غامضة".

وفي بيان عقب الإعلان عن الخبر، قال ديلان: "انجذبتُ لهذا الدور نظراً لتعقيده وعمقه. أتطلع إلى تجسيد هذه الشخصية والمشاركة في مشروع يتجاوز الحدود".

ومن الجدير بالذكر أن لدى مايكل دوغلاس ابن "مايكل ديلان"، وابنه "كاريس دوغلاس"، البالغة من العمر 22 عاماً، مع زيتا جونز، التي تزوجها عام 2000. وهو أيضاً والد لابنه كاميرون دوغلاس، البالغ من العمر 46 عاماً، والذي يشاركه زوجته السابقة دياندرا لوكر.

للمزيد من الأخبار: مايكل دوغلاس في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: الإنتاج السينمائي أفقدني متعة التمثيل

