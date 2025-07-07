ميرنا وليد - بيروت - شاركت صفحة احد المعجبين بالفنان اللبناني الراحل جورج الراسي فيديو مؤثر للغاية تم انشاؤه عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وظهر جورج في صورة منفصلة واخوته نادين الراسي، ساندرين الراسي وسيباستيان الراسي في صورة اخرى ومن خلال المونتاج الـ Ai ظهر للجمهور وجورج يقترب من اخوته ويعانقهم رغم رحيله.

هذا الفيديو المؤثر وضعته نادين على صفحتها الخاصة وكتبت بالتعليقات " يا عدراااا يا عدراااا" ما يدل على انها لا زالت لا تستطيع ان تتخطى رحيل شقيقها الشاب الناجح والوسيم والموهوب بعمر صغير جداً.

كانت هذه تفاصيل خبر رغم رحيله... جورج الراسي يعانق إخوته من جديد في مشهد مؤثر – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.