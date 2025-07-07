جورجينا رودريغيز تمتلك حقائب يد أكثر من المحلاّت.. الرقم مخيف!

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف ان عارضة الازياء جورجينا رودريغيز لديها هوس في تجميع الحقائي الباهظة الثمن خصوصا من دار Hermes ولديها مجموعة كبيرة جدا من كل التصاميم والالوان والاحجام والاقمشة.

وسئلت في احدى المرات عن عدد الحقائب التي تمتلكها فردت مؤكدة ان العدد يفوق الـ 150 حقيبة وتابعت مشيرة الى ان كل عام تطلب من شريكها كريستيانو رونالدو ان تكون هديتها عبارة عن حقيبة حتى ولو كان لديها مثلها فتطلبها بحجم اكبر او اصغر . وحين يقول لها ان يود ان يشتري لها شيئا اخر تقول له انها ستشتريها بنفسها في حال لم يهديها لها.