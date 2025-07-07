هذا ما قالته ورد الخال عن لبنان

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية ورد على الخال، على محبيها ومتابعيها عبر صفحتها الخاصةعلى موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة من طبيعة لبنان، وعلقت عليها قائلة: "لبنان اللي هو بلد الحياة ، الحياة ماشية حدّو…
الله يحمي بلدي ….
."، وأرفقت تعليقها برمز علم لبنان.
وكانت نشرت ورد الخال منذ فترة، صورة للوحة فنية من أعمال والدتها الأديبة والفنانة التكشيلية الراحلة مها بيرقدار الخال، وعلقت ورد: "كل ما نبعد عن طفولتنا ، منقرّب ع تعاستنا..
البراءة هي السعادة..
لهيك ، كل طفل او ولد بهالدني لازم يكون بريء ….
(بريشة مها)".
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