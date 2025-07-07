ياسين السقا يتحدث عن ما فعله أحمد السقا

ميرنا وليد - بيروت - دعم الممثل المصري ياسين السقا، والده الممثل أحمد السقا، وكتب الإبن على حسابه الخاص: "في الوقت الذي كان فيه كل شيء يسير ضده، كنت لا تزال قادرًا على كسر الحواجز، ربنا كبير.

. مبروك لسندي وضهري في الدنيا دي".

وعبّر ياسين السقا عن فرحه بنجاح فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا والممثل المصري أحمد فهمي.

وكان نشر ياسين السقا، منذ أيام، صورة البوستر الرسمي لفيلم والده، قبل إنطلاق عرضه في صالات السينما، وعلّق قائلاً: "بدأ العد التنازلي.. مبروك على فيلم أحمد وأحمد.. هنكسر الدنيا إن شاء الله".