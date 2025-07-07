جدل كبير في لبنان.. مدرب فنون قتالية يوجه لكمات قوية جداً لعدة فتيات

ميرنا وليد - بيروت - جدل كبير أثير في لبنان في الساعات الماضية، وذلك بعد ظهور مدرب الفنون القتالية هادي يونس، وهو يدرّب مجموعة من الفتيات، بطريقة إعتبرها كثيرون "عنيفة".



وظهر هادي يونس، في الفيديوهات التي انتشرت له، خلال تدريبه مجموعة فتيات في نادٍ رياضي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقد وجّه هادي يونس للفتيات المتدربات، عدة لكمات قوية على معدة كل واحدة منهن، ما جعل العديد من المتابعين يتفاعلون مع الأمر، إذ تفاجأ الكثير منهم بأن هذه التدريبات القوية جداً، يتم تنفيذها مع مجموعة فتيات.

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