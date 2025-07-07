حلا شيحة: "كنت قريبة جداً من ربنا وبحبه ولكن.."

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية حلا شيحة، عن الفترة الصعبة التي عاشتها بعد عودتها إلى مجال التمثيل وخلعها الحجاب، وقالت: "أي إنسان لما الخوف بيتملكه، حياته بتتلخبط، الموازين بتتقلب، اللي كان شايفه عالي بينزل، والعكس.

. بيبدأ يشوف كل حاجة من منظور الخوف مش من منظور الإيمان والجمال اللي ربنا خلقه فينا".

وأضافت في الفيديو الذي ظهرت به: "الفتنة ممكن تصيب أي حد، والضعف مش معناه إن ربنا مش بيحبك، بالعكس.. أوقات كتير بيكون الخوف هو اللي بيبعدك عن الطريق. أنا كنت قريبة جدًا من ربنا وبحبه، لكن لما خوفي من المستقبل زاد، ومن فكرة أمان أولادي، حصلت الانتكاسة.. وكنت دايمًا بين السقوط والقيام، وكل مرة أقول: يا رب".

وكانت تحدث حلا شيحة مؤخراً عن الحجاب، وقالت: "قبل ما أتحجب في الأول خالص، كانت أختي الصغيرة اتحجبت فترة صغيرة، وأنا من أول الناس اللي كنت ضد الحجاب..".

وأضافت: "أنا كنت أول حد يحارب القصة دي من باب الجهل، وده من اللي كنت بشوفه وبسمعه حواليا، وأن الحجاب ده تشدد".

وتابعت حلا شيحة: "في الفترة دي، كنت بتكلم مع ربنا، وبدعي لو ان الحجاب فرض يحببني فيه، ويوريني انه فرض، وبدأت اقرا القرآن الكريم، خصوصاً السور التي تتحدث عن الحجاب مثل سورة النور".