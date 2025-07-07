كارول عبود تُعلّق على "خطيئة أخيرة" وتجربة ريمي عقل الأولى في التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة اللبنانية كارول عبود في مسلسل "خطئية أخيرة" وهو من إنتاج إيغل فيلمز ومن أعمال يانغو بلاي الأصلية.

المسلسل يلاقي إعجاب الجمهور، ويضم كل من الممثلين سعيد سرحان، طارق تميم، سامر إسماعيل، عمار شلق، رشا بلال، ريمي عقل، إيلي متري، رولا بقسماتي، ريان حركة، وغيرهم.

موقع "الفن" التقى بالممثلة كارول عبود، وقد أجرينا معها مقابلة، تحدثنا فيها عن دورها في العمل، تعليقها على المشاركة الأولى للمؤثرة والممثلة ريمي عقل في مجال التمثيل من خلال "خطيئة أخيرة"، وغيرها من المواضيع.

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