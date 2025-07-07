سكارليت جوهانسون أعلى ممثلة تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 11:52 صباحاً - بخطواتٍ ثابتة وفي عمرٍ صغير، استطاعت نجمة هوليوود سكارليت جوهانسون لفت الأنظار بأدائها وحضورها القوي، لتصبح واحدة من أبرز نجمات هوليوود في القرن الحادي والعشرين. وحالياً، حققت إنجازاً كبيراً في مسيرتها الفنية، إذ أصبحت أعلى ممثلة تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما العالمية، لتُثبت ليس فقط شعبيتها الواسعة، بل أيضاً قدرتها الفريدة في الجمع بين الأداء الفني العالي والجاذبية الجماهيرية.

سكارليت جوهانسون تتجاوز نجوم هوليوود وتحقق أعلى الإيرادات

يُعرض حالياً للنجمة سكارليت جوهانسون فيلم Jurassic Park Rebirth الذي ضمن لها ليس فقط النجاح الجماهيري، بل أصبحت أعلى ممثلة رئيسية ربحًا على الإطلاق متجاوزة زميليها في عالم مارفل السينمائي، صامويل إل جاكسون وروبرت داوني جونيور. ويأتي هذا الإنجاز المذهل خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو، مع العرض الأول المذهل لفيلمها الجديد Jurassic Park Rebirth الذي يُعد الجزء السابع من سلسلة أفلام Jurassic Park، فقد حققت إيرادات هائلة بلغت 147.3 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي منذ عرضه الأربعاء الماضي، و318.3 مليون دولار عالميًا، وفقاً لموقع Daily Mail.

وبهذه الأرقام، يصل إجمالي إيرادات جوهانسون العالمية من الأدوار الرئيسية إلى 14.61 مليار دولار، متجاوزةً بفارق ضئيل صامويل إل جاكسون (14.60 مليار دولار) وروبرت داوني جونيور (14.3 مليار دولار)، باعتبارهما نجما شباك.

وقد ضاعف الفيلم ميزانيته المعلنة البالغة 180 مليون دولار أمريكي تقريبًا في عطلة نهاية أسبوع واحدة، وقد ينافس على لقب أكبر فيلمين لهذا العام.

التفوق بعدد ضئيل من الأفلام مقارنةً بزملائها

ولعلّ الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن جوهانسون نجحت في التفوق على أقرانها في عالم مارفل السينمائي بـ 36 فيلمًا فقط بأدوار رئيسية، مقارنةً بـ 71 فيلمًا لجاكسون و45 فيلمًا لداوني جونيور. كما تفوّقت على زملائها من نجوم عالم مارفل السينمائي من حيث متوسط إيرادات أفلامها، حيث بلغ متوسط إيراداتها العالمية 405.9 مليون دولار، متقدمةً بفارقٍ كبير على جاكسون (205.7 مليون دولار) وداوني جونيور (318.1 مليون دولار).

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قائمة أفضل الأفلام تحقيقاً للإيرادات

فيلم F1 من إنتاج شركة وارنر براذرز، بلغت إيراداته 26 مليون دولار، منها 109.5 مليون دولار محليًا.

فيلم How to Train Your Dragon من إنتاج شركة يونيفرسال، بلغت إيراداته 11 مليون دولار، منها 224 مليون دولار محليًا.

فيلم Elio من إنتاج شركة ديزني بلغت إيراداته 5.7 مليون دولار، منها 55 مليون دولار محليًا.

فيلم 28 Years Later من إنتاج شركة سوني بلغت إيراداته 4.6 مليون دولار، منها 60.2 مليون دولار محليًا.

فيلم A Minecraft Movie من إنتاج شركة وارنر براذرز، بلغت إيراداته 423.9 مليون دولار.

فيلم Lilo & Stitch المُعاد إنتاجه من إنتاج شركة ديزني بلغت إيراداته 408.5 مليون دولار.

الفيلم الصيني Ne Zha 2، حقق إيرادات هائلة بلغت 1.89 مليار دولار، ليُصبح الفيلم الوحيد الذي تجاوز المليار دولار.

للمزيد من الأخبار: حوار خاص: جوزيف كوزينسكي وجيري بروكهايمر يكشفان كواليس التعاون مع براد بيت في فيلم F1

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