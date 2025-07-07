إدوارد ينهار باكيًا: حقن التخسيس دمرتني ويكشف حقيقة مرضه بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 11:52 صباحاً - دخل الفنان إدوارد في نوبة من البكاء؛ أثناء حديثه عن أصعب اللحظات التي مر بها خلال الأشهر الماضية، كاشفًا عن تفاصيل فترة مرضه التي وصفها بأنها الأسوأ في حياته؛ وذلك خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " DMC".

إدوارد يكشف عن حقيقة مرضه لأول مرة

"مريت الكام شهر اللي فاتوا بأسوأ شهور في حياتي، يعني إيه أكون عادي وفجأة يحصل لي كده؟ كل ما ببقى لوحدي بعيط، وكنت خايف على ولادي في الفترة دي"، بهذه الكلمات وصف الفنانللنجمة إسعاد يونس فترة مرضه التي مر بها خلال الأشهر الماضية، وأضاف: "الموضوع بدأ عندما طلب مني محمد سامي أسيب شعري وشعر دقني للمسلسل الجديد، فحبيت أقدم الشخصية وأنا نحيف، فاضطريت أخذ حقن التخسيس لمدة 6 أشهر وخسيت 15 كيلو، وأخذت نوع معين من الحقن يوميًا، بعدها في حد قال لي على نوع آخر يتم أخذه أسبوعيًا وأخذته لمدة شهر ونصف إضافى".

وتابع: "بعد 4 أيام من أخذ الحقن مكنتش بدخل حمام ولا باكل ومش عارف السبب، وذهبت للطبيب فقالى حصلك شبه شلل فى المعدة بسب أن الأكل لم يُهضم، فتراكم في معدتي، ووقتها نزلت بوست حذرت الناس من آثار هذه الحقن".

وأضاف إدوارد: "وأثناء المتابعة مع الطبيب وجد كيس ماء على الكلى اليمين، ثم طلب مني أشعة بالصبغة، وبعد صدور نتيجة الأشعة فؤجئت بشيء أغرب من الخيال، الطبيب طلب مني أن أعرض نفسي على طبيب كلى لأنه شاكك بإصابتي بسرطان، فجتنى حالة غريبة، وذهبت للطبيب فقالي عندي سرطان من المرحلة الأولى فى نص الكلية الشمال ولازم تتشال بأكملها، فصدمت، ولكن الطبيب حاول دعمي واصفًا أن حالتي بمثابة هدية من الله لأني بالصدفة عرفت بإصابتي بالسرطان".

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إدوارد يدخل في نوبة بكاء: تجربة صعبة وجالي جلطة في القلب

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دعم النجوم له

واستطردقائلًا: "حكيت لابني واتصدم ولكن حاولت أكون قوي أمامه، والغريب إني أنا مش قادر استحمل، وكل ما بكون لوحدي بعيط، لأنها صعبة، يعني إيه أكون عادي وفجأة يحصلي كدا، تجربة صعبة جالي جلطة فى القلب فأجريت قسطرة و3 دعامات ومش مصدق ما حدث لي، والغريب أني خرجت من المستشفى تاني يوم وصورت حلقة للبرنامج كانت لبداية العام الجديد مع هشام عباس وشيماء سيف ولا كأن في حاجة، وكنت بعيط بحرقة لوحدى".واستكملحديثه قائلًا: "دخلت بعدها عملية الاستئصال، ومش قادر أنسى وقفة مصطفى قمر بجانبي، كان مقيم معي في المستشفى، وقام بزيارتي أحمد السقا وأحمد رزق وهانى رمزى وباسم سمرة، وكلمتني إلهام شاهين وأحمد السعدنى وعمرو سعد، محمد سامي قالي لو عايز أجبلك طائرة خاصة لعلاجك خارج البلاد، ومي عمر أخذت تحليلى وأعطتها لأخوها فى أمريكا".

وتابع إدوارد: "بعد إجراء العملية قمنا بتحليل العينة وظهر أنه ورم خبيث، لم أكن وقتها أتحمل نظرة الناس وهي تقول لي سلامتك، لأني عاوز أبقى قوي وأكون أقوى من الأول، التجربة صعبة وغيرت فيا حاجات كتير وخلتني قوي وشخص تاني وتفكيري غير الأول وبقى عندي رضا، واللى عاوزه ربنا يكون".

وأضاف إدوارد: "وُضِعت في العناية المركزة، والطبيب حضر لي خصيصًا من الأقصر، وعندما كشف عليّ الدكتور قال لي عندي ذبحة صدرية وجلطة في القلب، ولابد من إجراء عملية فورًا لأن كانت الحالة خطيرة، حسيت أني بين الحياة والموت ولكن الله أعطاني فرصة جديدة للحياة من أجل تحقيق كل ما أتمناه".

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إدوارد يبكي: كنت خائفًا على أولادي

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تألق إدوارد في مسلسل "إش إش"

وأكدأنه كان خائفًا على أسرته، حيث قال: "ولادي ومراتي كنت أكتر ناس خايف عليهم، وفكرت لو أنا مش موجود هيعملوا إيه وهيتعاملوا إزاي هما مالهمش غيرى، وفكرت وصعبت عليا نفسي، وهذه أكثر فترة قربنا فيها من بعض كأسرة، فأبني ترك عمله لمدة ثلاث أسابيع وهو كان بيعملي كل حاجة".تألق الفنانبشخصية "بوشكاش" خلال أحداث مسلسل "إش إش"، الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وحمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

والمسلسل يغوص في عوالم الرقص الشرقي والأجواء الشعبية المرتبطة به، وما يُحيط بهذا العالم من كواليس وقصص وحكايات تنتقل من الخيال إلى الشاشة خلال شهر رمضان 2025، حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر، عبر إلقاء الضوء على حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى.

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