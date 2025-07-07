لأول مرة.. أحمد السقا يعلّق على أزمته مع طليقته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان أحمد السقا ضيفاً على برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، حيث تحدث للمرة الأولى عن الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول أزمته مع طليقته الإعلامية مها الصغير.

في مستهل الحلقة، نفى عمرو أديب صحة ما تردد قائلاً: “ما صدقتش ولا كلمة من اللي اتقال عنك، لأنك راجل محترم وجنتلمان، وتربيت في بيت يعرف ربنا”. ورد السقا عليه قائلاً: “لأني اتربيت في بيتكم يا أستاذ عمرو، مع الأستاذ عماد”.

وأضاف السقا: “عندي أخطائي، بس عندي سقف في التعامل، ومش بفترض العداء مع حد، لكن القضاء والقدر بيحصل، وربنا مطّلع على القلوب”.

وعن مشاريعه الفنية، أعلن السقا أنه يُحضّر لفيلم جديد يجمعه بأحمد فهمي وعمرو سعد، مؤكداً أنه سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور. كما عبّر عن سعادته بالتعاون مجدداً مع أحمد فهمي من خلال فيلم “أحمد وأحمد”، متمنياً أن ينال إعجاب المشاهدين.

ويضم فيلم “أحمد وأحمد” كوكبة من النجوم إلى جانب السقا وفهمي، أبرزهم غادة عبد الرازق، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد عبد الوهاب وطارق لطفي.