بعد اتهامه بالسخرية من محمد رمضان.. فنان شهير: “أنا أكبر من كده”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حلقة جديدة من بودكاست “فايق ورايق” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على منصة “Studio 77″، خرج الفنان خالد سرحان عن صمته وردّ على الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن سخريته من الفنان محمد رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سرحان بوضوح: “الفيديوهات اللي بعملها مقصدش بيها أي نكش لمحمد رمضان، أنا أكبر من إني أقول اسم أي حد. لو حد لقاني قلت اسمه في أي فيديو، يقول. لو حد عايز يتخيل، براحته. السوشيال ميديا كارثة في حد ذاتها وسلاح ذو حدين”.

وكان سرحان قد أثار تفاعلاً كبيرًا على “فيسبوك” بعد نشره صورة ساخرة ظهر فيها داخل سيارة ميكروباص وإلى جانبه عدد من الجنيهات الورقية، وعلّق عليها قائلاً: “هو اللي عايز يركب رمسيس من أمريكا يروح فين؟”، في تلميح غير مباشر ربطه المتابعون بإطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل في حفل “كوتشيلا”، التي وصفها البعض بأنها أشبه بـ”بدلة رقص”.

وفي السياق الفني، شارك خالد سرحان في موسم دراما رمضان الماضي من خلال عملين، الأول مسلسل “المداح 5” مع حمادة هلال، غادة عادل، وخالد الصاوي، والثاني مسلسل “منتهي الصلاحية” الذي ناقش قضية المراهنات الإلكترونية، بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، ومحمود الليثي، من تأليف محمد هشام عُبية وإخراج تامر نادي.