مفاجأة من أحمد حلمي لعمرو دياب على المسرح.. والأخير يرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة مفاجئة ومميزة، أوقف الفنان أحمد حلمي عرض مسرحيته “بني آدم”، المقامة حالياً في جدة، ليقدّم تهنئة خاصة إلى النجم عمرو دياب بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد “ابتدينا”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وشارك حلمي متابعيه عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” مقطع فيديو وثّق لحظة صعوده على خشبة المسرح أثناء العرض، وقال للجمهور:

“اسمحولي أنتهز الفرصة الحلوة دي مع الجمهور الحلو، حاجة صغيرة أوي عايز أبارك لواحد صاحبي على شغله الجديد. لو تسمحولي نبارك له سوا، وأهديكم أغنية من أغانيه، هي مهداة ليكم ومهداة لزمايلي. ممكن تصوروا بفيديوهاتكم، مفيش مشكلة متخافوش، أنا اللي بقولكم”.

بعدها، قام حلمي بتشغيل أغنية “ابتدينا” داخل المسرح، وسط تفاعل الجمهور وتصفيق حار، وعلّق قائلاً: “مبروك يا عمرو”، في لحظة عكست الصداقة والدعم بين النجمين.

من جهته، بادر عمرو دياب بالرد على المبادرة الودية، حيث أعاد نشر الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بـ”إنستغرام”، وكتب: “صاحبي النجم الكبير أحمد حلمي، شكراً”.