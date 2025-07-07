جنيفر لوبيز تتألق بإطلالة أنثوية في لوس أنجلوس برفقة رجل غامض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لفتت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الأنظار في أحدث ظهور لها بمدينة لوس أنجلوس، حيث تألقت بإطلالة أنثوية ساحرة أثناء تجولها برفقة رجل غامض، ما أثار فضول وسائل الإعلام ومتابعيها حول هويته.

وارتدت لوبيز فستانًا فضيًا بأكمام طويلة، تميز بقصّته الجذابة التي كشفت عن أحد كتفيها، ونسّقته مع حذاء شفاف بكعب عالٍ وحقيبة يد أنيقة باللونين البني والأبيض.

وأكملت إطلالتها بقبعة “فيدورا” رمادية مزينة بشريط أبيض، فيما تركت شعرها الناعم منسدلاً على كتفيها، واختارت مكياجاً هادئاً بألوان ترابية أبرز ملامحها الطبيعية.

الظهور الأنيق للنجمة العالمية أعادها مجددًا إلى دائرة اهتمام المتابعين، في وقت تزداد فيه التكهنات حول حياتها الشخصية في ظل ظهورها الأخير بدون زوجها بن أفليك.