بلاغ باختفاء فنان مصري.. وأشرف زكي يوضح الحقيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت واقعة اختفاء الفنان أحمد الرافعي قلقاً واسعاً بعد أن حرّرت زوجته محضراً في قسم الشرطة، إثر انقطاع التواصل معه بشكل مفاجئ، وإغلاق هاتفه دون سابق إنذار.

وفي أول توضيح رسمي، كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل الواقعة، موضحاً أن الرافعي بخير وعاد إلى منزله منذ ساعات قليلة. وقال زكي في تصريحاته: “أحمد الرافعي في منزله ولم يُصب بأي مكروه، لكنه كان لا يرد على تليفونه، ما أثار قلق زوجته ودفعها لتحرير محضر باختفائه”.

وأكد زكي أن الأمر انتهى بسلام، مشيراً إلى أن الفنان كان يمر بظرف شخصي ولم يتعرض لأي خطر.

يُذكر أن أحمد الرافعي جسّد شخصية “سلطان الغول” في فيلم ولاد رزق 3، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة أحمد عز، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وشارك فيه عدد من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، وسيد رجب، بالإضافة إلى ظهور خاص لنجوم مثل كريم عبد العزيز وأسماء جلال.

ويُعرض حالياً لأحمد الرافعي فيلم أحمد وأحمد، حيث يشارك كضيف شرف إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، ورشدي الشامي، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.