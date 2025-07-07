شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يقدم الأكشن بطريقة جذابة واحترافية فى أحمد وأحمد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدّم النجم أحمد السقا جرعة مميزة ومختلفة من مشاهد الاكشن في فيلمه الجديد أحمد واحمد، والذى حقق ما يقرب من 14 مليون جنيه في غضون 3 أيام عرض في السينمات، ويشارك في بطولته النجم أحمد فهمى، والذى يقدم شخصية جديدة ولذيذة في آن واحد، الفيلم تجربة فريدة يمزج فيها الأكشن بخفة الكوميديا، بين السق وفهمى في أول ثنائية تجمعهما وجهاً لوجه منذ سنوات، ويأتي الأداء الجريء من السقا وتدخله المباشر في تنفيذ مشاهد الأكشن مع الحفاظ على عنصر الأمان يُظهر مدى تحضيره وجديته في الظهور بأفضل صورة ممكنة.

وأكد السقا، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المشاهد تتضمن مطاردات مثيرة في شوارع وسط البلد، وتنوعت من مشاهد قيادة سيارات ومواجهات جسدية، وكان حريصاً على تنفيذ معظمها بنفسه دون الاعتماد على دوبلير، مشيراً إلى أنه تعمد تقديم مشاهد الأكشن بشكل مميز ومحترف خلال مشاهد المستشفى والشقة.

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التى تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.