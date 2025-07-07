ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" لقاءً مع الفنان خالد سليم، وذلك خلال تكريمه في النسخة السابعة من مهرجان مجلة نيش البريطانية.

سليم تحدث عن التكريم، وعن مسلسل "وتقابل حبيب"، وما جرى بينه وبين الممثلة ياسمين عبد العزيز، وعن ردة فعل زوجته بعد أن قدم دور الخائن في العمل. وتطرق سليم إلى علاقته الوثيقة بزوجته، وكشف عن أعماله المقبلة.

الفنانة لينا شاماميان التي كُرمت أيضاً في الحدث، تحدثت عن التكريم، وعن المسرحية الغنائية الموسيقية بعنوان "أسمهان"، التي تعرضها على مسارح العالم، وعن أعمالها القادمة وغيرها من الأمور.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم : "زوجتي كانت تعتب عليّ بسبب ذلك" .. ولينا شاماميان :"هذه صعوبات أسمهان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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