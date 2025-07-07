ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة المصرية هبة عبد الغني، موعد ومكان عزاء والدتها، التي توفيت أمس، بعد صراع مع المرض.
وكتبت هبة عبد الغني على صفحتها الخاصة: "لله ما أعطي ولله ما أخذ ولا نقول إلا ما يرضي الله.. إن شاء الله سيقام عزاء والدتي السيدة هدي عبدالمحسن عطوه يوم الثلاثاء الموافق ٨ يوليو بعد صلاة المغرب، بمسجد الحاميدية الشاذلية بالمهندسين".
وأضافت هبةعبد الغني: "شكر الله سعيكم جميعا وتقبل دعائكم وغفر ذنبكم ورحم أمواتنا وأمواتكم وتقبلها قبول المحبين المخلصين المؤمنين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة والدتها.. هبة عبد الغني تتلقى التعازي في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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