جينيفر أنيستون في هذا العمل الرومانسي والمعقّد

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، عن مسلسل The Morning Show، الذي سيعرض بموسمه الرابع، إبتداء من 17 أيلول / سبتمبر المقبل.



النجمة البالغة من العمر 56 عاماً، قالت في مقابلة لها مع مجلة People، إن الموسم الجديد من مسلسل The Morning Show، هو مختلف تماماً عن أجواء مسلسلها الكوميدي Friends، الذي جسدت فيه شخصية "رايتشل غرين".

وأضافت جينيفر أنيستون في حديثها قائلة: "إن تصوير مسلسل The Morning Show متعب جداً، هو عمل معقد ورومانسي، ويعالج مواضيع حساسة".

وختمت: "هو مش Friends".