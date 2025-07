شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يتحدث عن مخاوفه حول الديمقراطية فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمى مايكل دوجلاس، الذي يحضر مهرجان كارلوفي فاري السينمائي لتقديم نسخة مُرممة حديثًا من فيلم ميلوش فورمان الكلاسيكي " One Flew Over the Cuckoo’s Nest"، عن مخاوفه بشأن الديمقراطية في الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وعندما سُئل في مؤتمر صحفي عن الوضع السياسي في وطنه، قال دوجلاس الحائز على جائزة الأوسكار إن البلاد "تُغازل الاستبداد حاليًا".

وأضاف دوجلاس: "أرى الأمر بشكل عام كحقيقة تُثبت قيمة الديمقراطية، وهشاشتها، وضرورة حمايتها دائمًا، وآمل أن يكون ما نُعاني منه الآن تذكيرًا بكل العمل الشاق الذي بذله التشيكيون في سبيل نيل حريتهم واستقلالهم، ويبدو أن السياسة الآن تُدار من أجل الربح، مع دخول المال إلى الديمقراطية كمركز ربح، ولهذا يتجه الناس إلى السياسة الآن لكسب المال".

وأكد دوجلاس أنه يُفضّل "عدم الخوض في الكثير من التفاصيل" لأن "الأخبار تتحدث عن نفسها"، وقال: "أنا شخصياً قلق، ومتوتر، وأعتقد أن من مسؤوليتنا جميعاً أن نهتم بأنفسنا".