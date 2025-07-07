بعد تعاونهما في أغنية خطفوني.. منى زكي توجه هذه الرسالة لابنة عمرو دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 02:54 صباحاً - بعد طرح أغنية "خطفوني" والتي جمعت الهضبة عمرو دياب بابنته جانا، حرصت النجمة منى زكي على توجيه رسالة مؤثرة لهما، مهنئة الهضبة على النجاح الكبير الذي حققه أحدث ألبوماته "ابتدينا" من وقت طرحه، كما تمنت لابنته "جانا" النجاح ووصولها لأعلى المراتب.

هذه رسالة منى زكي لـ عمرو دياب وابنته!

نشرت النجمة منى زكي من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من حفل الهضبة عمرو دياب والذي أُقيم مؤخراً بالساحل الشمالي، وخلاله شاركت جانا، والدها الغناء في الحفل، حيث قدمت معه أغنية "خطفوني"، أحد أكثر الأغاني استماعاً بالألبوم الجديد.

وعلقت منى زكي على الفيديو موجهة تهنئة لهما قائلة : "مبروك لعمرو دياب وفخورة جداً ب "جانا".. المشهد ده خلّى دموعي تنزل بجد، منتظرة أشوفك بتوصلي لأعلى الأماكن".

منى زكي تهنئ عمرو دياب وابنته جانا - الصورة من حساب منى على إنستغرام



اطلعوا على بعد تصدرها الترند.. مفارقات بأغنية خطفوني لـ عمرو دياب من ألبومه الجديد ابتدينا

عمرو دياب يتألق ويتصدر الترند بـ"ابتدينا"

كان النجم عمرو دياب قد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" خلال الأيام القليلة الماضية، وتعاون في الألبوم الجديد مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عمرو مصطفى، تامر حسين، خالد تاج الدين، محمد يحيى، طارق مدكور، أيمن بهجت قمر، وليد سعد، أسامة الهندي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، عادل حقي، مدين، محمد القاياتي، محمد البوغة، إسلام زكي، منة القيعي، مصطفى حدوتة، وغيرهم.

ويحمل ألبوم عمرو دياب 2025، 15 أغنية متنوعة، وهي: أغنية "إشارات" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، "قفلتي اللعبة" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، " خبر أبيض" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

بالإضافة إلى أغنية "متقلقش" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، أغنية "بابا" كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، كما يتضمن الألبوم أغنية "حبيتي ملاك" كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم.

ويأتي ذلك بجانب أغنية "هلونهم"، و"يا بخته"، و"ابتدينا"، و"شايف قمر"، و"دايماً فاكر"، و"ارجعلها"، و"خطفوني" والتي تشاركه في غنائها ابنته جانا عمرو دياب، و"يلا" ويشاركه في غنائها ابنه عبد الله، و"ماليش بديل"، حيث تحمل كلّ منها شكلاً موسيقياً مختلفاً ومميزاً.

منى زكي بثلاث شخصيات في السينما قريباً

في سياق آخر تستكمل الفنانة منى زكي حالة النشاط السينمائي التي تعيشها في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ عرض فيلمها الأخير "رحلة 404" الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في دور العرض بمصر والسعودية واستطاع حصد العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية التي عُرض فيها خلال الفترة الماضية، حيث تنتظر منى عرض 3 أفلام جديدة قريباً.

وأول هذه الأفلام "رزق الهبل" الذي تستعد منى لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة وعرضه قريباً، حيث تقدم خلال أحداثه دوراً يغلب عليه الطابع الكوميدي عبر شخصية مسوّقة عقارية تواجه العديد من الأزمات في عملها بسبب طبيعة شخصيتها.

فيلم "رزق الهبل" من تأليف جورج عزمي وإنتاج شاهيناز العقاد، ويجمع منى زكي والمخرجة كاملة أبو ذكري بعد 19 عاماً من تعاونهما في فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، ويمثل الفيلم عودة منى زكي للأدوار الكوميدية مثل التي قدمتها في أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي" و"من 30 سنة" و"العنكبوت".

كما تنتظر منى زكي عرض فيلم ثانٍ وهو "الست" تُجسد من خلاله شخصية كوكب الشرق، المطربة الراحلة أم كلثوم ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم: كريم عبد العزيز، عمرو سعد، أحمد حلمي، آسر ياسين، أحمد داود، نيللي كريم، أمينة خليل. والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ومقرر عرض الفيلم خلال شهر ديسمبر المقبل.

فيلم "الست" سيتناول أبرز محطات أم كلثوم، سواء من بداية رحلتها في عالم الغناء، وحتى من رحلة الصعود، حيث يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط في وظائف الغدة الدرقية، والتي أصيبت به بشكلٍ مفاجئ، وكان يُهدد مستقبلها الغنائي، بينما علاجه الوحيد وقتها، كان مُقصوراً على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.

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ثالث الأفلام المنتظرة للفنانة منى زكي، "الجواهرجي" المقرر طرحه خلال موسم صيف 2025، ويجمعها بالفنان محمد هنيدي بعد 27 سنة من تعاونهما سوياً في الفيلم الأيقوني "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وتجسد منى خلال الأحداث شخصية زوجة هنيدي ويعانيان من العديد من المشاكل وسط مفارقات ومواقف كوميدية.

"الجواهرجي" مؤجل عرضه منذ 3 سنوات ويأتي من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، الراحل أحمد حلاوة، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تطور العلاقات الزوجية بعد مرور 10 سنوات من الزواج.



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