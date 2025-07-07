ظهور أحمد السقا مع أم أولاده مها الصغير من جديد.. فما القصة؟!

برنامج جديد للإعلامية مها الصغير

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السقا ضيف مها الصغير في برنامجها

انقسام الآراء حول برومو البرنامج

أحمد السقا يدافع عن نفسه في وجه الشائعات: "أنا متربي وليا حدود".

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 02:54 صباحاً - أعلنت قناة "ON" عن برنامج جديد من تقديم الإعلامية؛ وذلك ابتداءً من يوم الجمعة المقبل الموافق 11 يوليو الساعة الثامنة مساءً؛ والذي ستكشف من خلاله عن العديد من كواليس حياة الفنانين الشخصية والمهنية.وكشفت القناة من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ عن برومو البرنامج؛ والمفارقة ظهور طليقها النجمأحد ضيوفها في البرنامج.نشرت الصفحة الرسمية لقناة "ON" عبر حسابها على "إنستغرام" عن برومو برنامج جديد من تقديم الإعلامية مها الصغير يحمل اسم "كلام كبير"؛ وعلقت الصفحة على البرومو وكتبت: "نجوم كتير هيكشفوا عن جوانب في شخصياتهم ماحدش يعرفها.. وأسرار هتتقال لأول مرة في (كلام كبير) مع مها الصغير.. انتظرونا بدءاً من الجمعة 11 يوليو الساعة 8 مساءً فقط وحصرياً على "ON".وقد كشف البرومو عن استضافتها لطليقها أحمد السقا ضمن حلقات البرنامج، بالإضافة إلى ضيوف آخرين أبرزهم المخرج محمد سامي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أحمد مراد، هشام ماجد، أحمد فهمي، شريف منير، هند صبري، بشرى، أحمد فهمي وآية سماحة وآخرون.اطلعوا على أحمد السقا يكشف عن موقفه من الزواج مرة أخرى ورأيه فى انتقاد ابنهوقد انهالت التعليقات على برومو البرنامج؛ وكان أبرزها ليس عن طبيعة البرنامج وضيوفه بل على استضافةلـ، فالبعض أكد أن البرنامج قد تم تصويره قبل انفصالهما؛ والبعض الآخر تحمس للبرنامج تحديداً لحلقة السقا لمعرفة الحقيقة والأسرار بعد انفصالهما.بكلماتٍ وجمل مقتضبة، رد الفنانخلال لقائه في برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، على الشائعات التي نالت منه مؤخراً وجعلت اسمه في صدارة ترند منصات التواصل الاجتماعي.وكان السقا قد تم استدعاؤه خلال الأيام الماضية للتحقيق معه من قِبَل الجهات المختصة، للاستماع لأقواله في واقعة اتهامه بالتعدي بالسب على زوجته السابقة وأم أولاده الإعلاميةفي بداية الأمر، أشاد الإعلامي عمرو أديب بشخصية النجم، مؤكداً له أن جميع الأقاويل التي نالت من صفاته الطيبة وشخصه لن يصدقها؛ ليرد عليه السقا بنبرة هادئة، وملامح الفرحة ترتسم على وجهه: "علشان أن متربي في بيتكم يا أستاذ عمرو".وشدد السقا في حديثه بأن لديه أخطاء مثل أي شخص، ولكنَّ لديه حدوداً لا يستطيع أن يتخطاها، مكملاً: "الحمد لله ليا سقف"، ليعود الإعلامي عمرو أديب حديثه بتوجيه سؤال للفنان، بوجود أشخاص وراء هذه الحملة الممنهجة ضده، وهنا أكد له "السقا" بأنه لا يفترض حدوث هذا الأمر، أو وجود أشخاص تسعى وراءه لتشويه صورته أمام الناس، لافتاً إلى أنه يؤمن بفكرة القضاء والقدر، والله -عز وجل- مطلع على كل شيء".يمكنكم قراءة 9‏ حالات انفصال بارزة في النصف الأول من عام 2025.. تعرفوا إليهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».