شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأطعمة المفضلة لدى براد بيت فى تصوير أفلامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب النجم العالمى براد بيت شهرة واسعة بفضل كثرة مرات ظهوره وهو يتناول الطعام على الشاشة خلال أفلامه، في السنوات الأخيرة، ومن الأمثلة على ذلك تناوله أكياسًا من رقائق البطاطس في فيلم "Se7en"، وأفخاذ الديك الرومي في فيلم "Troy"، وهوت دوج في فيلم "Cutting Class"، وحتى فأرًا في فيلم "Interview With A Vampire".

كما كان الـ آيس كريم صنداي طبقه المفضل في موقع التصوير فيلم "Oceans Eleven"، لكن أقل طبق مفضل لديه كان تناوله الفاصوليا.

بالإضافة إلى ذلك قرر براد بيت عدم الكشف عن اسم فيلم، اضطر إلى أكل عدد كبير من أطباق الفاصوليا به، خاصة مع وجود مشهد في العمل الذى تضمن تصويره في مقهى صغير مع حوالي 60 فردًا من طاقم العمل في موقع التصوير، وفي المشهد، اضطر إلى التهام طبق كبير من الفاصوليا ولحم الخنزير، إذ كان أول طعام تتناوله شخصيته منذ أيام، ولهذا كان قد امتنع بيت عن الطعام فى الحقيقة ليتمكن من التهام عدد كبير من الأطباق لإتقان المشهد.

على الرغم من أن بيت لم يكشف عن الفيلم، إلا أنه المرجح أنه كان فيلمه Johnny Suede لعام 1991، والذي ظهر فيه مشهد لشخصيته وهو يأكل الفاصوليا المخبوزة.