شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تعيش نشاطا مكثفا فى 2025 من مهرجانات مهمة لبطولة مسلسل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة شيري عادل نشاطاً فنياً مكثفاً خلال الآونة الأخيرة على مدار العام فقبل إعلانها عن التعاقد على بطولة حكاية بعنوان ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، المكوّن من 7 حكايات، شاركت في العديد من المحافل خلال العام.

البداية كانت حينما أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن انضمام الفنانة شيري عادل إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في نسخة الدورة الماضية.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي تشمل الأفلام الروائية وأفلام التحريك والأفلام الوثائقية، المخرج المصري يسري نصرالله "رئيس اللجنة"، وكاميل فارين مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمونت فيران الدولي للأفلام القصيرة، وميلياوشا أيتوغانوفا منتجة ومخرجة ومديرة مهرجان كازان، ومانويل بينا مخرج ومنتج ومدير البرمجة في مهرجان بيو الدولي للأفلام القصيرة.

بعدها اختتمت فعاليات مهرجان الفيلم للسينما الفرانكوفونية برئاسة الكاتب والناقد ياسر محب، بتكريم الفنانة شيري عادل، وذلك تقديرًا لمشوارها الفني في السينما والتلفزيون، كل ذلك قبل إعلانها عن التعاقد على بطولة المسلسل الجديد لتعود به للشاشة بعد آخر أعمالها مسلسل الوصفة السحرية.