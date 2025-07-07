شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار غادة عبد الرازق الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفنانة غادة عبد الرازق واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما في مصر، وقد تمكنت على مدار أكثر من 25 عاما من ترك بصمتها الخاصة عبر أعمال مميزة، وتحوّلات جريئة، جعلتها تحتل مكانة مميزة في قلوب الجمهور، في هذا الموضوع، نستعرض أبرز المحطات المهمة في مشوارها الفني حيث يوافق اليوم الأحد عيد ميلادها.

بدأت غادة عبد الرازق مشوارها الفني كعارضة إعلانات، قبل أن تدخل مجال التمثيل عام 1997 من خلال مشاركتها في مسلسل "اللص الذي أحبه"، وهو ما فتح لها الباب أمام مشاركات متتالية في الدراما المصرية.

شكلت مشاركتها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، إلى جانب النجم نور الشريف، نقلة نوعية في مسيرتها بدور الزوجة الرابعة "نعمة الله"، أثبتت غادة قدرتها على أداء الأدوار المركبة، وكسبت جماهيرية واسعة من خلاله.

مع حلول عام 2007، بدأت غادة في تصدّر البطولات المطلقة، وكان ذلك من خلال مسلسل "الباطنية" الذي حقق نجاحًا ساحقًا، تلته أعمال أخرى أبرزت مكانتها مثل: زهرة وأزواجها الخمسة" و"سمارة" و"مع سبق الإصرار" و"حكاية حياة"، هذه الأعمال كانت نقاط تحول، أثبتت خلالها قدرتها على حمل المسلسلات الثقيلة فنيًا وتسويقيًا.

لم يكن حضورها مقتصرًا على التلفزيون، فقدّمت أفلامًا سينمائية ناجحة، من أبرزها:"حين ميسرة" و"كلمني شكرًا" و"ركلام" و"اللي اختشوا ماتوا" وغيرها وكان آخرها مشاركتها فى فيلم "أحمد وأحمد" الذى يعرض حاليا فى السينمات بطولة السقا وأحمد فهمي.

تميزت أعمالها السينمائية بجرأتها واختياراتها المختلفة، وغالبًا ما حملت أدوارها رسائل اجتماعية أو إنسانية عميقة.

غادة عبد الرازق ليست مجرد ممثلة، بل هي رحلة نضال ونجاح وتجدد دائم استطاعت عبر السنين أن تتحول من فنانة شابة إلى رمز فني يحتذى به، بفضل اختياراتها الجريئة وأدائها المتقن.