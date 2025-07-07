شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى وطارق الشيخ وهانى الأسمر وأمينة يقدمون واجب العزاء فى أحمد عامر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 10:40 م

توافد على عزاء المطرب أحمد عامر كل من المطرب طارق الشيخ وحلمي عبد الباقي وأمينة وهاني حسن الأسمر على عزاء الفنان أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحرص كل من النجم سعد الصغير وعمر كمال ومصطفي حجاج على تقديم واجب العزاء في الراحل أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ومحمود الليثي وحماده الليثي وحمزة الصغير على استقبال عزاء الراحل أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما حضر الدكتور محمد عبد الله وكيل ثاني لنقابة الموسيقيين والدكتور أحمد أبو المجد والدكتور عاطف إمام ومنصور هندى وعلي الشريعي وأحمد العيسوي أعضاء النقابة.

وعانى المطرب الراحل أحمد عامر قبل وفاته من أزمة صحية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاته بساعتين قائلة: "بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل".

ونعى عدد من نجوم الفن وفاة المطرب الشعبى أحمد عامر الذى رحل عن عالمنا، وكتب المطرب سعد الصغير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا المحترم أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يا رب العالمين ربنا يرحمك يا رب، هتبقى في مكان أحسن ولسه في عز شبابك بس ربنا بيحبك وأكيد شيلك حاجة حلوة اللهم آمين في الجنة يا حبيبى.

وعلق طارق الشيخ قائلا: "والله العظيم وجعت قلبي عليك يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخويا وحبيبي أحمد عامر في ذمه الله برجاء الدعاء لأخونا بالدعاء والمغفرة".

وكتب حسن شاكوش "أخويا أحمد عامر في ذمة الله هتوحشني اووووي يا اخوياا إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء الدعاء لأخونا بالرحمة والمغفرة".



وكتب حسن شاكوش "اخويا احمد عامر في ذمة الله هتوحشني اووووي يا اخوياا إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء الدعاء لاخونا بالرحمه والمغفرة".

وعلق المطرب رضا البحراوي قائلا على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا احمد عامر في زمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يا رب العالمين.

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى، منها: "ما بقتش مستغرب والكل خاب وصحبة بمليون وش" وغيرها.