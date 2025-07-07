شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الشباب تفتتح حفل ختام الدورة 47 للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت فرقة الشباب الموسيقية حفل ختام الدورة الـ47، للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم والذي أقيم على مسرح السامر، وأقامته إدارة المسرح تحت قيادة الأستاذة سمر الوزير، ووكيل الإدارة شاذلي فرح، ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا، تم اختيارها من بين 120 عرضا مسرحيا، تنافست في 27 محافظة.

وقال محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن هذا الموسم المسرحي يُعد من المواسم المهمة، حيث تم إنتاج 26 عرضًا مسرحيًا من مختلف محافظات مصر، ضمن فعاليات الدورة الـ47 للمهرجان.

وأضاف: "هذا المهرجان قدّم الكثير من المسرحيين في مصر، وأوجّه الشكر لكل القائمين عليه منذ لحظته الأولى. واليوم في حفل ختام الدورة 47 والذي يُعد مناسبة ينتظرها عدد كبير من المسرحيين، بوصفه نوعًا من التقدير والامتنان لمجهودات استمرت على مدار شهور".

وقال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان: نجتمع اليوم لختام الدورة 47 لمهرجان فرق الاقاليم والتي انطلقت حاملة معها أحلام المسرحيين في كل نجوع مصر، ونحن نسعي دائما لدعم الفرق المسرحية في كل نجوع مصر، وقد شاهدنا في هذه الدورة عروضاً مختلفة حريصة على أن يكون المسرح منبراً للتنوير، أتقدم بالشكر للجان التحكيم ولجنة النشرة والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن مهرجان فرق الأقاليم ليس مجرد فاعلية ولكنه مشروع متكامل قادر دائماً على الإبداع من الوادي ودلتا والصعيد ومطروح.



المهرجان الختامي لفرق الأقاليم



المهرجان الختامي لفرق الأقاليم



المهرجان الختامي لفرق الأقاليم