شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم يطرح أحدث أغنياته "لقيتك شر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مسلم على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "لقيتك شر" Video Lyrics كلمات أدهم معتز، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى، تيام طارق، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

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يقدم مسلم فى أغنية "لقيتك شر" الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن فراقه لحبيبه بعد أن فاق من وهم حبه واكتشف خداعه، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "غمة" التى طرحها فى فبراير الماضى، وهي الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم السينمائي «درويلة»، و"واحد زيك" التى قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. و"اتقابلنا" قدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة..

و"كفاية فراق" قدم فيها حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره، و"واحشاك" وقدم فيها صورة لحوار افتراضى بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب، و"مش قادر انسى" وقدم فيها حزنه على فراق حبيبه وشوقه إليه، و"سوء اختيار" وعبر فيها عن معاناته فى حبه بعدما اكتشف حقيقة الخداع وعدم صدق المشاعر.

وتقول كلمات "لقيتك شر"

نسيت الماضي باللي اتعاش

وأظن ان انت عارف ليه .. و حالك مين هيقبل بيه

‎يعيش مجروح .. مفيش إحساس كإنه مجاش

‎مظنش حس قلبك يوم .. طبيعي الحب مش هيدوم

‎طبيعي يروح

‎لقيتك شر قومت مشيت .. و قلبي اتضر ف اضطريت

‎الاقي مفر للي انا فيه .. و هفضل ليه

‎حسبت الحسبة قولت سلام .. دي مش حاجة صعبة دي الايام

‎و هو انا لعبة يوم ترميه و يوم تلاقيه

‎مكانك فيا مش موجود

و راح وقتك و عدى خلاص.. يا الف خسارة ع الاحساس

و ع الماضي

‎طريقك اخره كان مسدود

‎هعافر تاني و افضل ليه .. فراقك حل هقبل بيه

تمام عادي