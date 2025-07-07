ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان الكاتب والممثل طارق سويد انه لن يكون كاتب مسلسل شركة ايغل فيلمز لشهر رمضان المقبل، أصدرت الشركة بيانا تحدثت فيه عن تأجيل المشروع، وجاء فيه: "اتفق المنتج جمال سنان/ Eagle Films مع الكاتب طارق سويد على تأجيل مشروعهما الجديد، وذلك لأنّ المشروع يتطلّب مزيداً من الوقت ليصبح جاهزاً من حيث التحضيرات الإنتاجية ومن حيث الورق والنص، وبذلك وحرصاً من الطرفين على إتمام هذا المشروع بأفضل صورة، تم تأجيله ليتم العمل عليه لاحقاً خارج الموسم الرمضاني.
على صعيد آخر انطلقت التحضيرات المكثّفة في كواليس شركة Eagle Films لتقديم مشروع مختلف لرمضان ٢٠٢٦، سيتم الكشف عن تفاصيله قريباً جداً".
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل تعاون Eagle Films وطارق سويد لهذا السبب..اليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.