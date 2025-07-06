شكرا لقرائتكم خبر عن المداح.. تعرف على موعد تصوير الجزء السادس من مسلسل حمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

يستعد صناع مسلسل المداح الجزء السادس لتصوير العمل، أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قدم حمادة هلال، الجزء الخامس من مسلسل المداح رمضان الماضي.

مسلسل المداح 5 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

وكان حمادة هلال قد حقق نجاحا كبيرا بأغنية "مش مرتاح"، واعتمد حماده هلال في الأغنية على مشاعر حزن كبير وعدم راحة من خلال كلمات تغنى بها، تناولت حالته النفسية السيئة، حيث تخلى عنه كل أصحابه، وأعادت الأغنية هلال على اللون الدرامى الذى تميز به خلال بدايته الفنية والذى كان قد ابتعد عنه من فترة كبيرة واعتمد على أغانى الفرح.

حمادة هلال اعتمد في بدايته الغنائية على أغانى مال بها إلى اللون الدرامى الذى أحبه جمهوره فيها منها "ليه كل حاجة حلوة" و"بخاف" و"ماتقولهاش" و"ماشى يا دنيا" غيرها.

أغنية "مش مرتاح" تنتمي لنوعية أغاني الدراما، وهي من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، وتوزيع كوديكس واقتربت من تحقيق نص مليون مشاهدة على اليوتيوب.





حمادة هلال



حمادة هلال



مسلسل المداح



المداح



مسلسل المداح



مسلسل المداح



المداح



المداح