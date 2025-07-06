شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يعلن عن تفاصيل ألبوم "وريني" استعدادا لطرحه صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد نور البرومو والبوستر الخاص لأحدث ألبوماته "وريني" وذلك استعدادا لطرحه خلال موسم صيف 2025 والذي يتكون من 6 أغاني و يضم عدد من أهم الأغاني الذي تعاون فيهم مع عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

ألبوم "وريني" يضم "6 أغاني" تعاون فيه مع أهم صناع الأغنية ومن إنتاج محمد علام كيوب ميوزك و الأغاني هم "وريني" و "نور" و "كنا ناويين خير" و"أهلا وسهلا" و"عاجبك حالي" و"من السبت للخميس"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية خلال موسم صيف 2025 للجمهور ومحبية.