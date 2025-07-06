شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى: انتظروا مفاجآت كثيرة فى الألبوم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود العسيلي عن قائمة أغاني ألبومه الصيفي الجديد الذى اطلق علية اسم "صيف عسيلي" الذي يضم 9 أغنيات متنوعة، بمشاركة مجموعة من أبرز المؤلفين والملحنين في الساحة الفنية.

وقال محمود العسيلى، فى تصريح لـ " الخليج 365"،" إنه اجتهد كثيرا فى هذا الألبوم حتى يستطيع أن تواكب الاغانى التطور بما تتناسب هذا العصر مع المحافظة على روح الاغانى التى يقدمها".

وفى هذا الألبوم يعود العسيلي للتعاون مع الشاعر تامر حسين في 3 أغانٍ وشارك الملحن عزيز الشافعي في تلحين 3 أغنيات والموزع الموسيقى أسامة الهندي أشرف على توزيع 4 أغنيات من الألبوم والعسيلي نفسه شارك في تلحين 3 أغنيات.

أبرز الأغاني وتفاصيلها:

"بحب اللي يحبك"

كلمات: منة القيعي

ألحان: عزيز الشافعي

توزيع: توما

"ضلمة ضلمة"

كلمات: تامر حسين

ألحان: محمد يحيى

توزيع: أسامة الهندي

"أظهر يلا يلا"

كلمات: تامر حسين

ألحان: عزيز الشافعي

توزيع: أسامة الهندي