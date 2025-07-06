شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب امسحوه لما أموت.. فيلم عليا الطرب بالتلاتة يتصدر الترند بعد 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

تصدر فيلم عليا الطرب بالتلاتة الترند بعد 18 عاما من طرحه، وذلك بسبب بوست ساخر للفنان محمد عطية حول طلبه حذف فيلمه عليا الطرب بالتلاتة بعد وفاته، لتنهال التعليقات الساخرة من مختلف أصدقائه بما فيهم عدد من المشاهير.

"عليا الطرب بالتلاتة" بطولة محمد عطية وريهام عبد الغفور ودينا وسعد الصغير، وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أحمد البدرى.





وتدور أحداثه فى إطار استعراضى غنائى حول طموحات وأحلام 3 شباب من طبقات اجتماعية مختلفة، كما تتناول الأحداث أيضا مشاكل الزواج المبكر الذى يتسبب فى حدوث الطلاق، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى استعراضى.

ويتضمن الفيلم الأغنية الشهيرة "العنب العنب العنب"، ويغنيها سعد الصغير مع فرقته وترقص عليها دينا.



فيلم عليا الطرب بالتلاتة



فيلم عليا الطرب بالتلاتة



فيلم عليا الطرب بالتلاتة