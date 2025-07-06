شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق برنامج كلام كبير مع مها الصغير على شاشة قناة ON E، بداية من الجمعة 11 يوليو في الثامنة مساء، حيث تستضيف مها الصغير نجوم الفن ومنهم أحمد السقا، وهند صبري، وباسم سمرة، وأحمد فهمي وآخرين.

وفى سياق متصل حصد فيلم أحمد وأحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى أمس السبت فى شباك التذاكر إيرادات بلغت 2 مليون و805 ألف جنيه ليصل إجمالى ما حققه العمل حتى الآن 14 مليون جنيه منذ طرحه فى دور العرض السينمائى.

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذى يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات فى الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) فى حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعانى من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته فى كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائى يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمى، جيهان الشماشرجى، على صبحى، حاتم صلاح، أحمد الرافعى، أحمد عبد الوهاب، رشدى الشامى، وضيفا الشرف طارق لطفى، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامى (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامى، وإخراج أحمد نادر جلال.