شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "حواديت" تبدأ عروضها اليوم على مدار 4 أيام بمركز الإبداع الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح مركز الإبداع الفني الجمهور بدءاً من اليوم الأحد 6 يوليو في الثامنة مساءً، لمشاهدة العرض المسرحي الجديد "حواديت"، من بطولة الفنانة شيري أشرف، وذلك مجاناً بأسبقية الحضور العروض تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء على مسرح مركز الإبداع الفني والدخول مجاني حسب أسبقية الحضور وصياغة وإخراج المخرج خالد جلال.



حواديت

مسرحية "حواديت" تقدم أكثر من 50 موهبة جديدة من الشباب، ضمن مشروع خالد جلال المستمر لاكتشاف ودعم الفنانين الصاعدين، في تجربة مسرحية تحتفي بالحكاية، والهوية، والتعبير الإبداعي الحر، وهي جزء من رؤية فنية شاملة تهدف لخلق جيل جديد من صناع المسرح والدراما في مصر.

وتُقام العروض تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في إطار دعم الدولة للمواهب الشابة والطاقات الإبداعية الجديدة في مختلف مجالات الفنون.