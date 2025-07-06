شكرا لقرائتكم خبر عن علي إسماعيل صاحب العصا السحرية.. صالون "كلام ف السيما" لأشرف فايق يوثّق عبقريته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفي المخرج السينمائي أشرف فايق بالموسيقار علي إسماعيل في صالونه "كلام ف السيما" الذي يقيمه بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدى السطوحى، وذلك في العاشر من شهر يوليو الجاري، وذلك بتواجد ابنته شجون علي إسماعيل والموسيقار محمود طلعت والموسيقار عمرو إسماعيل بالإضافة لمفاجآت عديدة مثلما كتب عبر حسابه على فيس بوك.

الصالون يضع عنوان "علي إسماعيل هذا المايسترو.. صاحب العصا السحرية والطابع الموسيقي الخاص به.. عبقرية موسيقية مصرية وصلت للعالمية"، وتتناول جانبًا من سيرة هذا الموسيقار الرائد الذي أسهم في تشكيل وجدان الأجيال من خلال أعمال خالدة مزجت بين الأصالة والمعاصرة.

ويستضيف الصالون شجون علي إسماعيل، والموسيقار عمرو إسماعيل، والمونتير السينمائي عمرو عاصم، والصحفي والباحث الموسيقي محمد دياب، وعزة جمال إسماعيل ابنة الفنان الراحل جمال إسماعيل شقيق الراحل أيضا علي إسماعيل.

ويُعد علي إسماعيل أحد أبرز رواد الموسيقى في القرن العشرين، وهو صاحب البصمة الموسيقية الفريدة في عشرات الأفلام والمسرحيات والأعمال الوطنية، منها: الأرض، البوسطجي، شيء من الخوف، بين القصرين، رد قلبي، أغاني الثورة، موكب النصر، وأغلب الأعمال التي أنتجتها فرقة رضا، وكان قائدًا لأوركسترا الفرقة القومية للفنون الشعبية، وكتب موسيقى وأغاني شكلت ذاكرة الوطن في لحظات النضال والانتصار.

كما تميز علي إسماعيل بقدرته على التوليف بين النغمة الشعبية والآلات الغربية، فخلق أسلوبًا مصريًا خالصًا في الموسيقى التصويرية، واستطاع أن يكون معبرًا عن لحظة تاريخية بأكملها من خلال أعماله التي ما زالت حيّة في وجدان الجماهير والنقاد.

ويهدف الصالون، الذي يشرف عليه المخرج أشرف فايق، إلى إعادة تسليط الضوء على الشخصيات التي أثرت الفن المصري، من خلال قراءة سيرهم وتجاربهم الإبداعية من منظور سينمائي وبصري وتوثيقي.