شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الغني تنعى والدتها بكلمات مؤثرة: "حبيبتي وأمي وبنتي وصاحبتي مشيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة هبة عبد الغني والدتها عقب وفاتها مؤخراً من خلال كلمات عبرت فيها عن مدي حزنها عقب رحيلها بقولها : "لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم حبيبتي وأمي وبنتي و صاحبتي مشيت ".



هبة عبد الغني تنعي والدها

وأضافت : "توفت إلي رحمة الله تعالي أمي العزيزة العالية الصابرة الحمولة ، هدي عبد المحسن عطوة رجاء الدعاء بواسع رحمته ومغفرته ادعولها باستقبال المحبين أشهد الله أنها أحبته وأحبت رسوله، مع السلامة يا حبيبتي يا بهجة الدنيا اسألكم الدعاء".

كان الدكتور أشرف زكي كشف عن موعد جنازة والدة الفنانة هبة عبد الغني، اليوم من قوسينا بالمنوفية، فيما يقام عزاء الراحلة يوم الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية.

من آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني كان مسلسل المداح وتدور أحداث مسلسل "المداح 5" حول صابر المداح الذي يستمر في محاربة الجن، ويسعى بكل عزيمة للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات.

المسلسل من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي.