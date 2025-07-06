شكرا لقرائتكم خبر عن هل اعتزل مايكل دوجلاس.. النجم يجيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمى مايكل دوجلاس، الذي يحضر مهرجان كارلوفي فاري السينمائي عن حاضره ومستقبله، وتحديدًا معركته ضد سرطان الحلق، حيث صرح قائلا:" الإصابة بالسرطان في مرحلته الرابعة ليست عطلة، ولكن الخيارات محدودة، أليس كذلك؟".

وتابع دوجلاس قائلا:" أنا اخترت البرنامج الذي يتضمن العلاج الكيميائي والإشعاعي، وكنت محظوظًا، حيث كانت الجراحة ستعني عدم قدرتي على الكلام وإزالة جزء من فكي، وكان ذلك سيُقيدني كممثل".

وأضاف دوجلاس: "لم أعمل منذ عام 2022 عمدًا لأنني أدركت أنني مضطر للتوقف، لقد عملت بجد لما يقارب 60 عامًا، ولم أُرِد أن أكون من أولئك الذين يفشلون في موقع التصوير، ولا أنوي العودة فعليًا ولكننى لست متقاعدًا، لأنه إذا طرأ شيء مميز فسأعود بالتأكيد ".