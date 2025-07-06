شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جديدة من تصوير فيلم F1: The Movie لـ براد بيت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لـ فورمولا 1 فيديو جديد من كواليس تصوير فيلم F1: The Movie لـ النجم العالمى براد بيت، الذى ظهر فيه أثناء التحضير لأحدى المشاهد، وكتب على الفيديو:" أثناء تصوير فيلم F1Movie على حلبة سيلفرستون".

كما تميزت مشاهد سباقات الفورمولا 1 في فيلم النجم العالمى براد بيت الجديد F1: The Movie بأنها لافتة للأنظار، إلا أن صانعي العمل حرصوا على إبراز كيفية تداخل ماضي هذه الرياضة مع حبكة الفيلم، مع لمسة فنية هوليوودية مميزة، حيث يلعب بيت دور السائق المسن سوني هايز في عودة غير متوقعة إلى جانب سائق شاب موهوب في فريق متعثر.

قدّم لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، نصائح مهمة لأبطال فيلم F1: The Movie، خاصة مع اعتبار عمر بيت الـ 61 عامًا في الحياة الواقعية غير واقعي بالنسبة لسائق في العصر الحديث.

أكبر سائق فورمولا 1 حاليًا هو الإسباني فرناندو ألونسو، الذي سيبلغ من العمر 44 عامًا الشهر المقبل، ولكن في خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت المتطلبات البدنية أقل ولكن الخطر أكبر، تسابق فيليب إيتانسيلين ولويس تشيرون في سن 55، وفاز لويجي فاجيولي في سن 53.

تدور قصة هايز "بيت" في فيلم F1: The Movie، حول تسابقه مع آيرتون سينا قبل تعرضه لحادث عنيف للغاية، وهذا مستوحى من قصة مارتن دونيلي، سائق أيرلندا الشمالية، الذي تعرض لحادث في خيريز خلال التجارب الحرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى عام 1990، وبقي بلا حراك في منتصف الحلبة، والذى نجا بأعجوبة، لكن لم تكن هناك عودة إلى الفورمولا 1.

نجا سائقون أيضًا من حوادث مميتة، مثل الفرنسي رومان غروجان، بعد أن اشتعلت سيارته في كرة نارية في سباق جائزة البحرين الكبرى لعام 2020، وأصيب نيكي لاودا بحروق خطيرة في حادث تصادم على حلبة نوربورجرينج عام 1976، وعاد النمساوي الشهير إلى السباق بعد ستة أسابيع فقط.