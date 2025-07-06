شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتصدر تريند "X" بأغنيتي "إشارات" و"حبيبتي ملاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم الكبير عمرو دياب تصدر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى بعد طرح ألبومه الجديد “ابتدينا”، حيث تصدرت أغنية “إشارات” تريند موقع “X” (تويتر سابقًا) واحتلت المركز الأول، بينما جاءت أغنية “حبيبتي ملاك” في المركز الثالث، وسط تفاعل واسع من جمهور الهضبة.

عمرو دياب

ولم يقتصر النجاح على منصة “X” فقط، بل تصدر عمرو دياب أيضًا تريند “يوتيوب” لليوم الرابع على التوالي بأغنية “خطفوني”، التي قدّمها مع ابنته “جانا”، ضمن الألبوم نفسه، بينما احتلت أغنيتا “مليش بديل” و”متقلقش” المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وتنوع برنامج الحفل بين أبرز أغنيات الهضبة القديمة والجديدة، من بينها: “يا أنا يا لأ”، “لو اتساب”، “بحبه”، “قمرين”، “نور العين”، “العالم الله”، “مالهاش بديل”، “الحظ”، و”ليلي نهاري”.