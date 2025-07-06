شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس النواب الأردني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توطيد العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استقبل عبدالفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وفداً رسمياً من أعضاء مجلس النواب الأردنى، برئاسة النائب فراس القبلان رئيس لجنة التوجيه الوطنى والإعلام، بالمجلس وذلك لبحث سبل التعاون الإعلامى بين الجانبين، حضر اللقاء الدكتور إبراهيم أبوذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.

فى بداية اللقاء أعرب الجبالى عن ترحيبه بهذه الزيارة الهامة للوفد الأردنى الشقيق، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية، بين مصر والأردن على المستويين الشعبى والرسمى، فى مختلف المجالات وأطلع الوفد على إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامى، العلمية والفنية، باعتبارها الصرح الإعلامى الأكبر فى المنطقة، وأهم الأنشطة بها، وما تضمه من أستديوهات ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية، ومراكز علمية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بتنوع الطرز المعمارية، الصالحة لتصوير كافة الأعمال الدرامية، إضافة إلى الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ومركز لتدريب الطلاب والكوادر الإعلامية فى مختلف فروع الإعلام.

وأعرب الجبالى عن استعداد المدينة الكامل للتعاون مع الجانب الأردنى بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التى تملكها المدينة للأخوة فى الأردن الشقيقة، وخاصة فى مجالات التدريب وتبادل الزيارات والخبرات، وكذلك التعاون فى المجال الدرامى بما يسهم فى تعزيز التعاون الإعلامى فيما بينهما بصورة تتناسب مع عمق العلاقات السياسية والإستراتيجية بين البلدين، والتى تتميز بالتوافق الكبير فى الرؤى على كافة الأصعدة، ومن جهته أعرب النائب فراس القبلان عن سعادته والوفد المرافق بزيارة هذا الصرح الإعلامى الكبير، مشيداً بالإمكانيات العلمية والفنية التى تضمها المدينة، وفى هذا الصدد أكد القبلان على دور مصر الريادى فى مجالات الإعلام والفن والسينما، والبصمات الكبيرة التى تركها عمالقة الفن المصرى وكبار القراء من الشيوخ المعروفين الذين أثروا كثيراً فى الوجدان العربى، كما أعرب القبلان عن تطلعه للتعاون المستقبلى مع مدينة الإنتاج الإعلامى والاستفادة بما تملكه من هذه الإمكانيات والخبرات البشرية التى تتمتع بها.

وفى نهاية اللقاء تبادل الجبالى والسيد النائب الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة، هذا وقد استهل الوفد زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلى يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامى ومراحل التطور الكبير الذى شهدته فى الآونة الأخيرة حتى أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والاقتصادية فى الشرق الأوسط، بعد ذلك قام الوفد بعمل جولة تفقدية شملت مركز إحياء التراث السمعى والبصرى الذى يقوم بالحفاظ على كنوز مصر من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم، ثم توجه الوفد إلى أستديو الدولبى أتموس والذى يعد الأحدث فى العالم فى مجالات تطبيق تسجيل ومكساج الصوت والمعتمد من شركة دولبى العالمية كما زار الوفد مركز التدريب فى المدينة UP SKILL حيث شاهدوا قاعات التدريب والمحاضرات والمعامل العلمية الخاصة بالمركز، واستمعوا إلى شرح تفصيلى من القائمين عليه إلى طريقة عمل المركز.